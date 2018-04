Feuer in Gifhorn Im Hängelmoor schnell gelöscht

Gifhorn Feueralarm gab es am Mittwoch gegen 19.30 Uhr in Gifhorn in einer Wohnung in der Straße Im Hängelmoor. Nach Eintreffen der Feuerwehr erwies es sich, dass glücklicherweise keine Menschenleben in Gefahr waren. Ein Schwelbrand wa schnell gelöscht. Der Einsatz war gegen 20.20 beendet.