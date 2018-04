Christian von Wedemeyer ist neuer Jugendberater in Gifhorn

Der Kinderschutzbund in Gifhorn hat einen neuen Jugendberater: Christian von Wedemeyer hat den Job dieser Tage von Martin Neuhäuser übernommen. Jawid Hassni schiebt sein Fahrrad in die Werkstatt in der Winkeler Straße 2. Es hakt in der Schaltung und am vorderen Schutzblech schleift es gewaltig. Freund Reza Ghdami begleitet ihn. Bei der offenen Schrauberstunde bekommen Schüler, Auszubildende und Studenten...