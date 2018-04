Albaner eröffnen Moschee in Gifhorn

. Jetzt haben auch die albanischen Moslems eine eigene Moschee in Gifhorn. Vor rund 500 Gästen eröffnete der albanisch-islamische Kulturverein sein imposantes Gotteshaus am Allerkanal 20. „Unser Glauben steht für Frieden, Harmonie und Liebe. Das möchten wir in dieser Moschee jedem vermitteln, das möchten wir lehren und vor allem auch leben“, unterstrich der Vorsitzende des Kulturvereins Skeltin Abazi....