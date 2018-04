CDU will bei Wahlen wieder gewinnen

Nach ihren zwei schweren Niederlagen bei Bundestags- und Landtagswahlen 2017 geht die CDU im Kreis Gifhorn in die Offensive. Beim Kreisparteitag am Donnerstagabend gab es ungewohnt kämpferische Töne. Vor allem die Herausforderung durch die AfD will die CDU annehmen. Sie setzt auf Bürgernähe. „Wir müssen uns um ihre Fragen kümmern“, verlangte der Kreisvorsitzende Andreas Kuers von den 1300 Christdemokraten im Kreis. ...