Grüne Welle oder Ampelsensoren?

Die Stadt Gifhorn arbeitet an einem neuen Verkehrsentwicklungsplan (VEP), der die strategische Ausrichtung für die nächsten 10 bis 15 Jahren beschreibt. Denn: „Der letzte VEP wurde 1992 bis 1995 erarbeitet, eine Aktualisierung für den KFZ-Verkehr stammt von 2002 und enthält Prognosewerte für 2015 “, sagt Pressesprecherin der Stadt Annette Siemer. Also: Alles ziemlich lange her. Im VEP werden die übergeordneten Leitziele für alle...