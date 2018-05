Urkunden für Meister

Foto: Innung

Gifhorn. Ausbildungsfragen und Finanzen bildeten den Schwerpunkt in der Frühjahrsversammlung der Innung des Kraftfahrzeughandwerks zu Gifhorn in Wilsche. Obermeister Stefan Pingel (rechts) gab den Tätigkeitsbericht. Frank Blecker (Zweiter von links) nahm die Auszeichnung für das 50-jährige Bestehen des Autohauses Blecker in Gifhorn entgegen. Klaus-Dieter Pietrzyk, Hankensbüttel, wurde für 40-jährige Selbstständigkeit geehrt und Jürgen Waßmann (Zweiter von rechts) – Kfz GmbH, Müden – für das25-jährige Betriebsbestehen geehrt. Foto: Innung