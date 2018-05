Verwaltung will Gifhorner Südstadt dichter bebauen

Was vor einigen Jahren im Quartier Wittkopsweg mit seinen großen Gartengrundstücken bei den Anwohnern zumeist auf wenig Gegenliebe stieß, versucht die Verwaltung jetzt im Süden der Stadt: Im Bezirk zwischen Sonnenweg und Moorweg sowie zwischen Breslauer Straße und Fuchsberg sollen luftig bebaute Grundstücke mit tiefen Nutzgärten in zweiter Reihe bebaut werden. „Nachverdichtung“ heißt das Stichwort. Was...