Tanz und Mahlvorführung am Mühlentag

Gifhorn Der Deutsche Mühlentag findet am Pfingstmontag,21. Mai, auch im Gifhorner Mühlenmuseum statt. Neben den14 Mühlen in Originalgröße erwarten die Besucher auf dem rund15 Hektar großen Freigelände zum regulären Eintrittspreis Mahlvorführungen in der 300 Jahre alten Tiroler Wassermühle. Die Gäste können...