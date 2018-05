Unfall mit zwei Schwerverletzten bei Wittingen

Zwei Schwerverletzte forderte ein Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf der Landesstraße 286 südlich von Wittingen. Wie die Polizei berichtet, war eine 78-jährige Knesebeckerin mit ihrem Skoda Fabia auf dem Weg von Eutzen nach Wittingen, als sie auf freier Strecke ein LKW-Gespann überholte. In diesem Moment bog der Seat Ibiza einer 26-jährigen Wittingerin aus einem Wirtschaftsweg nach rechts auf die Landesstraße in Richtung Eutzen ab - und stieß frontal mit dem überholenden Skoda Fabia zusammen.

Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Skoda zudem seitlich gegen das LKW-Gespann. Durch die Kollision zogen sich beide Fahrerinnen schwere Verletzungen zu. Um die 78-Jährige aus ihrem Auto zu bergen, musste die Feuerwehr gar ein hydraulisches Rettungsgerät zu Hilfe nehmen. Die Rettungskräfte brachten beide Frauen anschließend in ein Gifhorner Krankenhaus.

Während der Bergung war die Landstraße etwa eine Stunde lang voll gesperrt. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 10000 Euro.