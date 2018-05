IAV-Mitarbeiter gehen Mittwoch auf die Straße

Gifhorn Am Mittwoch ist es nach mehreren gescheiterten Verhandlungsterminen soweit: Die IG Metall ruft die Beschäftigten der IAV zum Warnstreik auf. Das gelte natürlich auch für den Standort der IAV in Gifhorn mit seinen rund 3600 Mitarbeitern, heißt es in der Pressemitteilung von Dienstag. Die Belegschaft...