Fest zu Fronleichnam

Gifhorn Da war auch Pastoralreferent Martin Wrasmann überrascht: An der Heiligen Messe zu Fronleichnam am Sonntag unter freiem Himmel neben der St.-Altfrid-Kirche und an der anschließenden Prozession nahmen rund 400 Gläubige teil. Gerechnet hatte die katholische Gemeinde mit rund 250. „Suche Frieden“...