Zeuge gesucht: Fahrerflucht nach Unfall in Brome

Ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht hat sich am Dienstag, 04.06.2018 gegen 17:00 Uhr auf der Braunschweiger Straße in Brome ereignet. Eine 64-Jährige alkoholisierte Fahrerein aus dem Raum Brome beschädigte beim Befahren der Braunschweiger Straße ein am Fahrbahnrand einen parkenden Pkw und fuhr weiter. Sie fuhr einen hellgrünen Ford Fiesta.

Gesucht wird ein Zeuge des Verkehrsunfalls, der während des Vorfalls hinter der Verursacherin fuhr und ihr bis zum EDEKA Markt in Brome folgte. Dort sprach der Verkehrsteilnehmer die Versursacherin an, entfernte sich dann aber wieder. Die Polizei konnte dadurch keine Hinweise aufnehmen. Der Zeuge fuhr einen weißen Transporter und wird gebeten sich bei der Polizeidienststelle in Brome (05833/95559-0)oder jeder anderen Polizei zu melden.

Die Polizei erhofft sich von dem Zeugen Angaben zum Unfallhergang. Die alkoholisierte Verursacherin konnte durch die Mithilfe weiterer Zeugen gestellt werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2 Promille. red