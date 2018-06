„Wiertz genussvoll“ eröffnet in der Gifhorner Zugängerzone

Es tut sich wieder etwas in Gifhorns Fußgängerzone, dieses Mal im nördlichen Teil. „Wiertz genussvoll“ zieht in das ehemalige Tattoostudio Dolor am Steinweg. Sigrid Wiertz kennen die Gifhorner. Sie hat vor zehn Jahren ihr Geschäft in der Lindenstraße 1 eröffnet,...