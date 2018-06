Neuer Automat für Parkscheine in Gifhorn

Gifhorn Da mussten Gifhorns Autofahrer am Montag zweimal hingucken, wenn sie am Schillerplatz parken wollten. Der Parkscheinautomat gegenüber des Eiscafés Adria war verschwunden. Absperrbaken deuteten allerdings schon darauf hin, dass der Automat nicht Spaßvögeln oder Münzräubern in die Hände gefallen war....