Sportzentrum Nord – keine Sanierung 2018

Gifhorn Wann kann die dringend notwendige Reparatur am feuchten Hallenboden im Gifhorner Sportzentrum Nord erfolgen? Noch immer kann die Stadt darauf keine Antwort geben. Wie unsere Zeitung berichtete, hatte ein Wasserschaden den Hallenboden in Mitleidenschaft gezogen, so dass seit 2016 ein Drittel der...