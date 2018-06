Ein Abend mit den größten Hits von ABBA

Gifhorn Gesangsschüler und Chöre der Kreismusikschule interpretieren die ABBA-Songs in ganz neuen Arrangements und diversen Stilrichtungen. Das Konzert findet unter Leitung von Victor Visotsky am Montag, 25.Juni, von 19.30 Uhr an im Saal des Kreisbildungszentrums, Freiherr-vom-Stein-Straße 24, Gifhorn...