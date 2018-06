Isenbüttel Nach einem Raub auf einem Parkplatz in Isenbüttel im Landkreis Gifhorn sucht die Polizei zwei Frauen, die nach der Tat mit dem Opfer sprachen.

Raubüberfall in Isenbüttel - Polizei sucht zwei Zeuginnen

Am Abend des 16. Juni ist es zwischen 22 und 23 Uhr auf dem Parkplatz an der Moorstraße in Isenbüttel zu einem schweren Raub gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wurde das Opfer danach verletzt auf dem Parkplatz zurückgelassen.

Kurz nach dem Geschehen passierten zwei junge Frauen mit ihren Fahrrädern den Tatort, die mit dem Opfer sprachen. Leider gibt es keine konkreten Hinweise zu deren Identität oder den Kontaktdaten der beiden Frauen. Die Polizei bittet die beiden Frauen, sich dringend bei der Polizei in Gifhorn unter 05371 9800 zu melden!