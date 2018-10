18 Traktoren unternehmen erste Ausfahrt in der Dämmerung

Auf der Wiese am Hof von Armin Blecker in Bergfeld trafen 18 Traktoren in der Dämmerung ein, um sich auf eine Beleuchtungsfahrt der Freunde historischer Fahrzeuge zu begeben.

Feucht und kühl war es am Freitagabend, als nach und nach 18 Trecker auf der Wiese am Hof von Armin Blecker in Bergfeld eintrafen. Das Knattern der Traktoren ist in dem Ort ein vertrautes Geräusch, denn die Interessengemeinschaft Freunde historischer Fahrzeuge (FhF) gilt als fester Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens, und viele der Mitglieder sind seit zehn Jahren und mehr dabei.

Zum ersten Mal überhaupt sollte es von der Wiese aus mit Beleuchtung auf eine zweistündige Fahrt gehen. Die Idee, mit den Treckern einmal im Dunkeln zu fahren, hatte Armin Blecker, der schließlich das Feld mit seinem Güldner anführte, als es zunächst über Feldwege in Richtung Jembke ging. Ihm folgten die zum Teil sehr seltenen Exemplare der Marken Eicher, Lanz Bulldog, Fendt, Deutz und Hanomag sowie ein Exot aus dem Baujahr 1949 – ein Ursus, der einst von einem polnischen Unternehmen gebaut wurde.

Organisiert wurde die erste Beleuchtungsfahrt vom Präsidenten der FhF, Alexander Kludt, und Matthias Schlie.

Der lange Zug mit den vielen Lichtern traf nach der Hälfte der Strecke in Jembke ein und machte auf der Wiese von Matthias Düvel Halt, wo es eine Stärkung gab. Dann ging es zurück nach Bergfeld. In der Halle 1, dem Domizil der Vereinigung, endete die Fahrt mit Gegrilltem und passenden Getränken.