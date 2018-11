Briefpost soll in Gifhorn wieder pünktlich im Kasten sein

Die Gifhorner waren in den vergangenen Wochen gefrustet, weil die Briefpost häufig verspätet und dann in gesammelten Stapeln in den Briefkästen landete (wir berichteten). Nun verspricht die Deutsche Post Besserung: Die Personalschwierigkeiten sollen mit neuen Mitarbeitern und mit welchen aus anderen Bezirken ausgeglichen werden. „Es war nicht so schön, was die Kunden erlebt haben“, gibt Postsprecher Jens-Uwe Hogardt zu. Durch...