Im Dezember gleiten wieder die Eisstöcke

Nach zwölf Jahren Pause ist es endlich wieder soweit: Gifhorn trägt am 5. und 8. Dezember wieder eine Stadtmeisterschaft im Eisstockschießen auf der Eisbahn am Rathaus aus. Die Wirtschaftsförderung Wista hatte die Idee für den Stadt-Cup, dann meldete sich Karsten Hoffmann, der mitteilen konnte: „Neu ist das nicht. Von 2000 bis 2006 gab es das beim damaligen Eistraum an der Freiherr-vom-Stein-Schule, dann blieben die Sponsoren weg....