Gemeinde will „Wohnen am Golfplatz“ weiter voranbringen

Der vorläufige Insolvenzverwalter der WAG möchte die Erschließung des Baugebietes Wohnen am Golfplatz vollständig an die Gemeinde Bokensdorf übertragen. Das machte Bürgermeisterin Jennifer Georg in der letzten Ratssitzung des Jahres 2018 deutlich. Bevor das jedoch dingfest gemacht werden kann,...