Gemeinde nennt sechs mögliche Standorte für Rathausneubau

. Knapp drei Stunden beschäftigte sich der Ortsrat Westerbeck am Mittwochabend mit Themen wie Lautsprecheranlage in der Friedhofskapelle, Lagerung von Bodenschutzmatten in der neuen Sporthalle, Toilettenhäuschen für das Maibaumfest und Erweiterung des Angebotes an Grabformen für Urnenbestattungen – das wirklich wichtige Thema streiften die Ortsratsmitglieder von CDU, SPD und Bürger-Interessen-Gemeinschaft (BIG) Sassenburg nur am Rande:...