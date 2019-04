24 künftige Cheerleaderinnen freuen sich auf den Übungsstart

Große Aufregung herrschte am Sonnabend in der Jembker Sporthalle: 24 junge, kleine und noch kleinere Sportbegeisterte waren der Einladung des SV Jembke gefolgt und nahmen, fast alle in Begleitung ihrer Eltern, an der Einführung in ein neues Angebot des Vereins teil. Es ging um Cheerleading, einen...