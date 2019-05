Grünes Licht vom Rat für Baugebiet in Hoitlingen

Bürgermeister Wieland Bartels (SPD) hatte keinen leichten Stand in der Sitzung des Gemeinderates am Montag in der Gaststätte Leyer: Die Korrekturwünsche zum Erschließungsvertrag für das Baugebiet Am Sportplatz im Ortsteil Hoitlingen schienen kein Ende nehmen zu wollen. Es gab Einwände zum Ablauf...