27-Jähriger fährt bei Wiswedel gegen Baum – schwer verletzt

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Donnerstagabend auf der K 25 bei Wiswedel gekommen. Ein 27-Jähriger wurde schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war ein 27-jähriger Parsauer am Himmelfahrtsdonnerstag gegen 17 Uhr auf der Kreisstraße 25 aus Richtung Radenbeck kommend in Fahrtrichtung...