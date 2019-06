Rübenanbauer trotzen den Blattläusen mit Marienkäferlarven

Zuckerrüben-Anbauer unserer Region stehen vor mehreren Problemen: Neben dem Niedrigpreis-Niveau müssen sie dieses Jahr erstmals auch ohne so genannte Neonicotinoide zur Insektenbekämpfung auskommen. Wie die Lösungen dafür aussehen können, erfahren die Landwirte unter anderem bei Feldtagen, wie sie auf Einladung von Landwirtschaftskammer, Zuckerrüben-Anbauer-Verband (ZAV) Niedersachsen Ost und Nordzucker AG am vergangenen Donnerstag in...