Isenbütteler Jugendförderung bietet Ferienprogramm

Gemeinsam mit zahlreichen Vereinen aus dem Bereich der Samtgemeinde hat die Jugendförderung der Samtgemeinde wieder ein umfangreiches Ferienprogramm mit 54 Angeboten organisiert, wie es in einer Mitteilung heißt.

Den Startschuss gibt am Mittwoch, dem letzten Schultag, eine School’s-Out-Disco. Mit Musik, alkoholfreien Cocktails und einem Mix an Spielen soll der Ferienbeginn gemeinsam gefeiert werden.

Ein Morgenmuffel-Frühstück findet am Donnerstag, 4. Juli, in Isenbüttel statt. Dort können die Kinder schlemmen und sich erzählen, was in den Ferien alles anliegt.

Auch am Freitag wird es beim Wasserski und Wakeboarding sportlich. Es geht zur Wakeboard-Anlage nach Wolfsburg. Wer abends noch Energie hat, kann beim Play’n Chill verschiedene Spiele in der Halle spielen oder im Jugendtreff kickern. Weitere sportliche Angebote, die sich über die Ferien verteilen, sind etwa Inliner-Hockey, Beachvolleyball oder eine Fahrradtour.

Die Kinder können den Hof in Isenbüttel besuchen, wo es bei einer Hofbesichtigung und Hofrallye vieles zu erkunden gibt. Außerdem können sie einen Tag als Tierpfleger erleben und bei einem Ausflug in den Essehof viele verschiedene Tierarten bestaunen. Der DRK-Ortsverband Allerbüttel bietet auch in diesem Jahr einen Erste-Hilfe-Kursus für Kinder an und im Kinomuseum findet dieses Jahr das Angebot „Filme, Basteln und Experimente im Kinomuseum“ statt.

Damit die Kinder und Jugendlichen über den gesamten Sommer an vielen abwechslungsreichen Veranstaltungen teilnehmen können, sind verschiedene Ausflüge geplant. Dazu zählen beispielsweise der Besuch des Otterzentrums in Hankensbüttel (31. Juli) oder die Fahrt nach Bad Harzburg zum Baumwipfelpfad (5. August). Außerdem können sie Drohnen fliegen und an einer Dorfrallye durch Wasbüttel teilnehmen.

Außerdem haben die Kinder die Möglichkeit, gemeinsam mit dem Hegering Hehlenriede im Wald Tiere zu beobachten, mit den Landfrauen Marmelade zu kochen, einen Tag auf dem Reiterhof zu verbringen, das Phaeno zu besuchen und den Schläger beim Minigolf zu schwingen.

Auch an kreativen Angeboten mangelt es nicht. In diesem Jahr können die Kinder selbst Hundeleckerlis anfertigen oder eigene Frühstücksbrettchen gestalten. Außerdem besteht die Möglichkeit, eine Pinnwand aus Korken, einen eigenen Bumerang, ein Insektenhotel oder einen Regenmacher herzustellen.

Wer gerne kocht und backt, ist bei folgenden Angeboten genau richtig: In diesem Jahr können die Kinder selber Pralinen herstellen und beim Angebot „Backen macht glücklich!“ Waffelbecher-Kuchen backen.

Die Jugendförderung der Samtgemeinde organisiert gemeinsam mit der DLRG Ortsgruppe Edesbüttel ein großes Schwimmbadfest. Am Samstag, 13. Juli, wird zwischen 14 und 17 Uhr im Freibad Edesbüttel gefeiert. Eines der zahlreichen Höhepunkte in diesem Jahr sind ein Wipe-Out und eine Hüpfburg. Außerdem stehen viele lustige Wasserspiele auf dem Programm. Eine Anmeldung ist dafür nicht erforderlich, und es gelten die üblichen Eintrittspreise des Freibades.

Das ausführliche Ferienprogramm ist online unter www.anmeldung.rabenspass.de einsehbar. Alle Angebote sind in einer Broschüre (0,50 Euro/Stück) verzeichnet, die im Rathaus in Isenbüttel, in der Schreibdiele, bei Jankowski in Calberlah, im Jugendtreff Calberlah und im Teenie-Treff Isenbüttel erhältlich sein wird. Anmeldungen sind online unter www.anmeldung.rabenspass.de möglich. Interessenten können sich auch im Rathaus an der Bürger-Info oder in Zimmer 14 anmelden. Die Teilnehmerbeiträge sind bei beiden Anmeldeverfahren dort in bar zu entrichten.