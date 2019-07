Stüder Bernsteinsee wird zur Klima-Oase

Urlauber und Ausflügler am Bernsteinsee in der Gemeinde Sassenburg können künftig mit reinem Gewissen entspannen und die Sommersonne genießen. Das Resort wird zur Klima-Oase. Heizung und Betriebsstrom für die Küche samt Kältekammern und alle Räume im neuen Apartment-Hotel und in den zwei großen...