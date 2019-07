Unbekannte stehlen in Barwedel Baugerüst

Unbekannte haben am Samstag gegen 5 Uhr in Barwedel an der Tiddischer Straße ein Baugerüst gestohlen, mit dem ein Haus eingerüstet war. Das teilt die Polizei mit. Das blaue Gerüst der Marke Plettac hat einen Wert von etwa 10.000 Euro. Ein Zeuge gab an, dass gegen 5 Uhr ein blauer LKW mit weißem Schriftaufzug an der Straße gehalten habe. Vier Männer seien ausgestiegen und hätten das Gerüst abgebaut und verladen. Danach sei der LKW in Richtung Tiddische weggefahren. Zeugen melden sich bei der Polizei Weyhausen, (05362) 93290.

