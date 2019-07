D-Jugend des MTV Gifhorn beim weltgrößten Fußballturnier

Als die D-Jugend-Fußballer des MTV Gifhorn am Samstag am Schützenplatz ihr Gepäck für eine Reise nach Göteborg in Schweden in zwei vollgetankten Bullis verstauten, erfüllte sich ein Traum, an dessen Beginn neben sportlichem Ehrgeiz eine leere Reisekasse stand. Dass die erträumte Reise zum...