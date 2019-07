Für 100 Kinder fehlen Gifhorn die Betreuungsplätze

Ende des Jahres wird die Stadt Gifhorn 2100 Mädchen und Jungen in Kindergärten, Krippen und Horten betreuen. Dazu kommen 90 Plätze in Tagespflegen. Allein 2019 kommen 207 Kindergartenplätze und 45 Krippenplätze dazu. Das Spatzennest an der BGS-Siedlung baut an. Die Tagesstätte am Sportzentrum Süd wird seit April geradezu aus dem Boden gestampft. In Sichtweite schaffen Container vorübergehend Raum. Im Baugebiet Lehmweg Süd steht der...