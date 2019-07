Neuer Ruhewald keine Konkurrenz für Gifhorns Friedhöfe

Auf dem städtischen Friedhof in Neubokel ist eine neue Beisetzungsform geplant: Bestattung unter Bäumen.

Von 467 gestorbenen Gifhornern wurden 2018 auf den drei städtischen Friedhöfen in Gamsen, Kästorf und Neubokel 42 Menschen bestattet. Das teilt Sprecherin Annette Siemer auf Anfrage mit. Im laufenden Jahr gab es bis Ende Juni 31 Beisetzungen. Die Stadt hat diese Zahlen im Blick, weil es seit einem Jahr den privaten Ruhewald in Kästorf gibt, in dem Familien ihre Angehörigen unter Bäumen beisetzen lassen können.

Verschiebt sich dadurch der Bedarf an städtischer Infrastruktur? Verteilen sich unveränderte Kosten auf weniger Bestattungen? Die zwei großen Gifhorner Friedhöfe betreiben die evangelische und die katholische Kirche.

Für die städtischen Grabfelder habe der Ruhewald jedenfalls zu keinem Einbruch bei den herkömmlichen Bestattungen geführt, bilanziert Siemer. Die Zahl von 42 Bestattungen liege zwar unter dem Wert von 2017 mit 62 und von 2016 mit 52, das sei bei Sterbefällen aber der übliche Rahmen von Schwankungen.

Im Blick behalten müsse die Stadt die Entwicklung und die Gebührensatz allemal, betont Siemer. Anlasse sei vor allem, dass Kommunen verpflichtet seien, regelmäßig Einnahmen und Ausgaben für das Bestattungswesen zu überprüfen, um einen möglichst hohen Kostendeckungsgrad zu erreichen. Das habe der Landesrechnungshof verlangt.

In Neubokel setzt die Stadt auf Anregung des Ortsrats ein Angebot der „Bestattung unter Bäumen“ um.