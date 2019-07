Neun Verletzte: Autos stoßen auf B4 im Landkreis Gifhorn zusammen

Groß Oesingen. Auf der B4 bei Groß Oesingen sind am Sonntagnachmittag zwei Familienautos frontal zusammenstoßen. Es gibt neun zum Teil Schwerverletzte.

Auf der B4 bei Groß Oesingen im Landkreis Gifhorn hat es am Sonntagnachmittag einen schweren Verkehrsunfall gegeben – dabei haben sich insgesamt neun Personen zum Teil schwer verletzt.

Nach ersten Informationen sind zwei Familienautos auf der B4 frontal zusammengestoßen. Die Ursache ist noch unklar. Drei Personen wurden in den Fahrzeugen eingeklemmt. 30 Rettungskräfte, 36 Feuerwehrleute und fünf Notärzte befreiten die Personen und versorgten sie. Zwei Rettungshubschrauber brachten drei Schwerverletzte in umliegende Krankenhäuser. Die anderen sechs Verletzten wurden mit Rettungswagen in die Kliniken gebracht.

Die B4 ist in beiden Richtungen gesperrt. Ortskundige Autofahrer werden laut Verkehrsmanagementzentrale gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Nach Möglichkeit über Wittingen oder Eschede. ts/rs

