Balkon brennt in Hankensbüttel: 72 Feuerwehrleute im Einsatz

In der Straße Am Osterberg in Hankensbüttel hat am Sonntagabend ein Balkon gebrannt. Wie der stellvertretende Ortsbrandmeister und Einsatzleiter Thomas Nagel berichtet, war der Alarm gegen 19.45 Uhr eingegangen. „Bei meinem Eintreffen hat eine männliche Person auf dem Balkon versucht, das Feuer selbst zu löschen, eine weibliche Person stand im Gebäude.“ Beide Bewohne konnten gerettet werden. Der Mann kam mit Brandverletzungen an der Hand und die Frau mit (Verdacht auf eine) Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Das Feuer wurde auf dem Balkon gelöscht, ehe es für zwei Trupps unter Atemschutz mit dem Innenangriff weiterging. Denn über den Dachkasten war das Feuer auch stellenweise auf den Dachboden gelangt. Dazu mussten dreieinhalb Quadratmeter Dachziegel abgenommen werden, so Nagel. Während der Brand innerhalb von 15 Minuten gelöscht war, dauerten die Nachlöscharbeiten und die Suche nach Glutnestern mit der Wärmebildkamera, für die Nagel noch die Knesebecker Wehr kommen ließ, einige Zeit. „Alles in allem hat der Einsatz anderthalb Stunden gedauert.“ Im Einsatz war der erste Zug mit den Wehren Hankensbüttel, Wierstorf und Schweimke mit 31 Einsatzkräften sowie der vierte Zug mit den Wehren Emmen, Wenddorf und Oerrel mit weiteren 35 Feuerwehrleuten. Zusammen mit der Wehr Knesebeck für die Wärmebildkamera waren 72 Brandschützer im Einsatz – ebenso zwei Rettungswagen.

