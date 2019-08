Die Brandserie versetzt die Grasseler in Angst und Schrecken

Erneut brannte es am Wochenende in Grassel. Wie die Gifhorner Polizei dazu am Dienstag mitteilte, gibt es derzeit keine Hinweise auf einen technischen Defekt. Die Ermittlungen dauern an. In Brand geraten waren ein Gartenhaus und eine Scheune. Die Schadenshöhe beziffert die Polizei mit etwa 100.000 Euro. Doch die seit vielen Wochen anhaltende Brandserie mit 15 Feuerwehr-Einsätzen hat auch starke psychologische Auswirkungen auf die...