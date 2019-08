Sandsackfüllmaschine schafft rund 2000 Sandsäcke pro Stunde

Eine große Baggerschaufel voller Sand, vier Jutesäcke unterm Füllrohr und schon rattert die Sandsackfüllmaschine los. Und sie rattert und füllt und rattert und füllt – bis zu 2000 Säcke in der Stunde, jeder etwa 12 Kilogramm schwer. Da hatte der Logistikzug der Feuerwehr Triangel am Samstag alle Hände voll zu tun. Beim Tag der offenen Tür in der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) stellte Landrat Andreas Ebel die neue Füllmaschine...