Bus fährt in Gifhorn Außenspiegel von Auto ab

Ein Bus hat in der Celler Straße ein Auto gestreift. Der Zusammenstoß sei laut Augenzeugen so stark gewesen, dass der Außenspiegel des Wagens durch die Luft flog.

Wie die Polizei am Dienstag berichtet, bemerkte der Busfahrer den Unfall am Donnerstag, 15. August, 15 Uhr, nicht. Er fuhr ab der Hausnummer 18 weiter in Richtung Kreisel. Die Polizei versucht nun das Auto und den dazugehörigen Halter zu ermitteln.

Gesucht wird ein silbergrauer Kleinwagen, ähnlich der Größe eines VW Polo, mit beschädigtem Außenspiegel, um den Schaden durch den Verursacher regulieren zu lassen. Der Halter oder jeder der weiß, wem das Auto gehört, kann sich an die Polizei Gifhorn wenden.