Klose: Baugebiet Klanze Nord wird in drei Jahren realisiert

Im November 2016 fand die Kommunalwahl im Kreis Gifhorn statt, 2021 steht die nächste an. Zeit, dass die neu- und wiedergewählten Bürgermeister eine Zwischenbilanz ziehen. Weiter geht es mit Gaby Klose (54), seit 2011 Bürgermeisterin der Gemeinde Weyhausen. Das Interview führte Daniela König. Frau Klose, was ist seit der letzten Kommunalwahl in der Gemeinde Weyhausen umgesetzt worden? Seit der letzten Kommunalwahl ist einiges...