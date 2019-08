Kirche im Brauhaus als Begegnungsstätte und Nachbarschaftstreff

Eins vorweg: Das Gifhorner Brauhaus sieht immer noch aus wie das Gifhorner Brauhaus, von außen und von innen. Jedenfalls nicht wie eine Kirche, obwohl es offiziell seit 1. Juli in Besitz der Freien Christengemeinde Gifhorn ist. Trotzdem gibt es keinen Altar, keinen Pastor im Talar. Und eine Kanzel sowieso nicht. Abkanzeln will sich die Freikirche nicht. Ganz im Gegenteil. Dann schon lieber am Tresen stehen. „Wir wollen der Stadt...