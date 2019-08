Polizei sucht Zeugen zu einem versuchten Einbruch

Einbrecher haben in der Nacht zum 18. August versucht, in ein Haus in Hankensbüttel einzubrechen.

Hankensbüttel. In der Nacht zum 18. August wollten Einbrecher in Hankensbüttel in ein Einfamilienhaus einsteigen. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Die Polizei sucht Zeugen für einen versuchten Einbruch: Wie die Polizei mitteilt, haben Einbrecher in der Nacht vom 17. auf den 18. August versucht, in ein Einfamilienhaus im Fahrenkamp in Hankensbüttel einzusteigen. Die Bewohner des Hauses sind von einem lauten Geräusch aufgewacht.

Die Hausbewohner waren zu Hause

Als der Hausherr nachsehen wollte, woher dieses Geräusch kommt, konnte er vorm Haus nur weglaufende Schritte wahrnehmen, die sich in Richtung Friedhof bewegten.

Die Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat in besagter Nacht verdächtige Personen in Tatortnähe gesehen oder hat sonst Informationen zu dieser Tat erlangt? Für sachdienliche Hinweise wenden sie sich bitte an die Polizei in Wittingen oder an jede andere Dienststelle.