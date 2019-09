Das wird gefeiert: 25 Partnerschaft, 150 Jahre Feuerwehr

Schnell und meist zuerst am Einsatzort – so kennen wir die Feuerwehren. Aber wehe, die Einsatzkräfte sind auf Bahn, Schiff oder Flugzeug angewiesen. Dann kann passieren, was eine Abordnung der Feuerwehr aus dem schottischen Dumfries erlebt hat: Sie kommt mit Verspätung in der Partnerstadt Gifhorn...