Arztpraxis im Kreis Gifhorn ist Vorzeigeprojekt in Region

Wer Hausarzt auf dem Land ist, arbeitet oft solange, bis nichts mehr geht – auch wenn das 70. Lebensjahr längst überschritten ist. Warum? Weil das Herz an dem Job, an den Patienten hängt. Vor allem aber, weil sich schlichtweg kein Nachfolger findet. So geht es auch Dr. Adolf Pfeffer, für den auch...