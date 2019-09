Gifhorner Erntedankfest steht vor dem Aus

Erntedank wird in Gifhorn auch im nächsten Jahr gefeiert - doch das Erntedankfest auf dem Marktplatz fand am Samstag zum letzten Mal in dieser Form statt. Das bestätigte Klaus Meister, Leiter des Fachbereichs Kultur. Die Beteiligung sei immer weiter zurückgegangen. Es gab Jahre, da standen mehr als zehn Erntewagen auf dem Marktplatz, davon sei ein einziger übrig geblieben. Auch gebe es nur noch wenige Landwirte in der Stadt, und immer...