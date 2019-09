Feierliche Einweihung Schulsporthalle Westerbeck

Die neue Sporthalle in Westerbeck wurde am Freitag offiziell eingeweiht. Im Anschluss gab es ein Spiel- und Spaßfest. Sassenburgs Bürgermeister Volker Arms überreichte den symbolischen Schlüssel an Antje Schmidt vom SV Westerbeck (von links) sowie an Dorothee Tietge, Rektorin der Grundschule im Bunten Dreieck, sowie Lehrerin Jutta Nicks.

Foto: Daniela König / BZV