Mopedfahrer mit 4,48 Promille im Landkreis Gifhorn unterwegs

Müden. Gegen Abend hat die Polizei einen weiteren Mofafahrer in Gifhorn angehalten. Dieser war mit 2,42 Promille unterwegs.

Zwei erheblich alkoholisierte Kradfahrer hat die Polizei am Montag im Landkreis Gifhorn aus dem Verkehr gezogen. Gegen 10.30 Uhr stoppte laut Polizeiangaben eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Meinersen einen 47-jährigen Mopedfahrer aus Müden/Aller, der auf der Ortsdurchfahrt in Ettenbüttel unterwegs war.

Beim Blick auf den Alkomaten staunten die Beamten nicht schlecht: 4,48 Promille Atemalkohol zeigte das Messgerät an. Zudem stellten sie fest, dass der Müdener keine Fahrerlaubnis besitzt.

Auf dem Dannenbütteler Weg in Gifhorn wurde am Abend gegen 20.45 Uhr ein 52-jähriger Mofafahrer aus Steinhorst überprüft. Ein Test am Alkomaten ergab hier einen Promillewert von 2,42 Promille. Außerdem war der Steinhorster nicht im Besitz einer Mofa-Prüfbescheinigung.

Gegen beide Kradfahrer wurden Strafverfahren eingeleitet.