Gifhorner Klimaschutz- und Umweltpreis wird reaktiviert

Der Umweltpreis, der Ende der 80er/Anfang der 90er Jahre eingeführt und zuletzt 2010 vergeben wurde, soll wiederbelebt werden – darin waren sich SPD-Ratsherr Gunter Wachholz sowie die Gruppe CDU/Grüne bei der Ratssitzung am Montag einig. In Zeiten, in denen Klimaschutz vor dem Hintergrund der langen Trockenperioden und dem Plastikmüll in aller Munde ist, sei es wichtiger denn je, Ideen, Beispiele und Initiativen zu würdigen, die sich...