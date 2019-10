Kreis Gifhorn mahnt zu Grippe-Vorsorge

Die Grippe-Saison naht. Amtsarzt Josef Kraft mahnt eindringlich zur Vorsorge: „Die echte Grippe kann auf Herz und Lungen gehen und selbst zu Hirnhautentzündung führen. Eine Impfung ist die einzige Maßnahme, die gegen eine Infektion schützt.“ So risikolos die Immunisierung sei, so gering sei nach wie vor die Impfbereitschaft unter den Bevölkerungsgruppen, für die der Schutz besonders wichtig sei, so Kraft. „Impfen lassen sollten sich...