Besucher schwelgen in Lessien in Kauflaune

Ein Dorf im Ausnahmezustand: Zum vierten Mal fand der Dorf-Flohmarkt in der Doppelgemeinde statt, diesmal zum zweiten Mal in Lessien, nachdem im vorigen Jahr Ehra an der Reihe gewesen ist. Jenny Reissig, Vorsitzende des Fördervereins „Ehra Lessien – ein Dorf ein Team“, freute sich über fast 80...