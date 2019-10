Fachbereich Sport und Schule zieht an Ribbesbütteler Weg

Am Schlossplatz und Ribbesbütteler Weg in Gifhorn herrscht seit Montag Umzugsstimmung. Bis Mittwoch sind die 20 Mitarbeiter des Fachbereichs Schule und Sport der Kreisverwaltung damit beschädigt, die Umzugskartons in das Telekom-Bürogebäude als neues Domizil zu hieven und in den neuen Räumen Ordnung zu schaffen. Weil die Kreisverwaltung aus allen Nähten platzt und dringend mehr Platz braucht, entschied sie, die Liegenschaft im...