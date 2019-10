Telekom: 6000 Kunden nach Einbruch in Jembke ohne Netz

Jembke. Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass es in der Nacht Beschädigungen in einer Vermittlungsstelle am Rande der Gemeinde gab.

der Nacht zu Dienstag technische Geräte beschädigt wurden, wie Sprecher Thomas Reuter am Dienstag sagte. Die Ermittlungen laufen. Die Telekom hatte zuvor mitgeteilt, dass rund 6000 Kunden im Raum Jembke und Umgebung betroffen seien. Wegen der Zerstörung von Kabeln seien das örtliche Festnetz und Mobilfunkverbindungen gekappt. Nach Angaben einer Sprecherin sind Techniker im Einsatz. Reuter sagte am Dienstagvormittag, es gebe vorrangig Probleme, mit dem Festnetz von Jembke nach außerhalb und umgekehrt zu telefonieren. Die Reparaturen können bis Donnerstag andauern. Laut Polizei gibt es bisher keine Spuren der möglichen Täter, das Motiv für die nächtliche Aktion ist ebenfalls unklar